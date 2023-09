Napoli, c'è il Chelsea sulle tracce di Osimhen. Gazzetta: "E occhio anche all'Al Hilal"

vedi letture

Sono giorni di tensione tra Victor Osimhen e il Napoli, nonostante la vittoria con gol di ieri. Se il nigeriano lascerà i partenopei non è dato saperlo, ma intanto iniziano a girare le voci di mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è il Chelsea sulle tracce del centravanti, visto il difficile avvio di campionato. Le qualità in fase realizzativa dell’ex Lille farebbero più che comodo a Pochettino.

Inoltre, aggiunge la Rosea, non è da escludere, sempre per gennaio, un ritorno di fiamma dall’Arabia Saudita. L’Al Hilal ad agosto aveva promesso all’attaccante un ricco quinquennale tra i 40 e i 45 milioni di euro annui ed era anche disposto a pagarlo i 200 richiesti da De Laurentiis. Il presidente aveva respinto l’offerta, con fare anche irrisorio, ma adesso le premesse potrebbero essere decisamente diverse.