Napoli, Il Mattino: "Tre punti per la Champions e tre punti per Gattuso"

"Tre punti per la Champions e tre punti per Gattuso", titola così stamane Il Mattino. E' arrivata un'altra vittoria, stavolta contro il Parma con un gol per tempo: apre Elmas e chiude Politano. Tre punti importanti per la corsa Champions per dare continuità ai risultati, ma tre punti ancora più importanti per Rino Gattuso, in un periodo difficile per lui dopo le sconfitte in Supercoppa e contro il Verona in campionato. La squadra per l'ennesima volta si è dimostrata unita e compatta attorno a Ringhio.