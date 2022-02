Nessuno strascico dopo Cagliari. Il Mattino: "Napoli convinto sia stato un incidente di percorso"

Il Napoli si prepara a vivere una notte di vertigini. Il Barça, scrive l'edizione odierna de Il Mattino, è "l'avversario più difficile che possa esserci per andare avanti nella coppetta figlia di un dio minore che, però, se la vinci ti dà gioie, gloria e il pass per la Champions". La sconfitta con il Cagliari non ha intaccato la serenità del gruppo, convinto che si sia trattato soltanto di una parentesi nera in una stagione che può ancora regalare parecchie soddisfazioni. Tornerà capitan Insigne, che si appoggerà ai muscoli e ai centimetri di Victor Osimhen: il nigeriano è il simbolo di questa squadra, che non può fare a meno dei suoi strappi e dei suoi allunghi.