Obiettivo rimonta. Gazzetta dello Sport: "CR7 non si accontenta, Champions-scudetto nel mirino"

La Gazzetta dello Sport dedica questa mattina uno spazio a Cristiano Ronaldo con il titolo seguente: "CR7 non si accontenta, Champions e scudetto nel mirino". Il 767° gol in carriera, il 20° in campionato (unico a raggiungere i 20 gol per 12 stagioni di fila) danno l'idea della sua grandezza. Con lui in campo non è mai finita e vale lo stesso per lo scudetto e per la Champions League che ama. Infine il portoghese vuole vincere la classifica cannonieri anche in Italia e adesso si è portato a +2 su Lukaku. Prima CR7 però vuole superare Pelé e per farlo dovrà segnare contro la Lazio.