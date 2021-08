Oggi è il Dybala-Day. Tuttosport: "Incontro per il rinnovo e debutto in campo"

vedi letture

Può essere il giorno perfetto per il matrimonio tra Paulo Dybala e la Juventus. Infatti a ora di pranzo è previsto l'incontro, il terzo, tra Jorge Antun, procuratore della Joya, accompagnato da Carlo Novel, manager che cura le sponsorizzazione del calciatore, e la dirigenza bianconera nelle persone di Pavel Nedved, l'ad Arrivabene e il responsabile del mercato Cherubini.

L'intenzione delle parti e quella di proseguire insieme e la distanza tra domanda e offerta non è incolmabile: l'offerta della Juve è di 7,5 milioni che arriverebbe a 10 con i bonus mentre il calciatore chiede 10 di base fissa per salire a 12 con eventuali bonus. Dybala vorrebbe un contratto a vita con la Juve: infatti l'agente chiede un prolungamento fino al 2025 con opzione per il 2026, quando il diez bianconero avrà 33 anni, mentre la Juventus ragiona su base triennale. Per la firma servirà un ulteriore incontro ma oggi potrebbe arrivare la fumata bianca sull'accordo raggiunto.

Intanto Dybala si prepara a scendere in campo nell'amichevole di questa sera contro l'Atalanta, con oltre 20.000 spettatori presenti, e a riprendersi la Juve sul campo.