Oggi il recupero Torino-Sassuolo, La Stampa: "Bivio salvezza per i granata di Nicola"

La Stampa sottolinea come battere il Sassuolo per il Torino significherebbe traghettarsi oltre il terzultimo posto e allargare la zona più pericolante della classifica. La squadra di Nicola salirebbe a 23 punti, uno in più del Cagliari e a meno tre dalla coppia Spezia-Benevento, il tutto con 90' da recuperare contro la Lazio. Al contrario, perdere significherebbe aver sprecato un jolly con un conseguente contraccolpo psicologico. L'esame sarà proprio nell'atteggiamento: non aspettare significa mettere in preventivo il rischio di esporsi alle giocate in velocità degli emiliani, ma farlo potrebbe trasformare la sfida in una gara prevedibile e senza squilli. Belotti e Sanabria, tocca a loro.