Oggi in campo 3 recuperi di Serie C: spicca Cesena-Perugia. Le aperture dei quotidiani

"Oggi tre partite alle ore 15. Girone A: Pro Sesto-Pergolettese. Girone B: Cesena-Perugia e Imolese-Fano": così, La Gazzetta dello Sport, sui recuperi del campionato di Serie C che si giocheranno quest'oggi, e che vanno mano mano a snellire il calendario.

Ovviamente tutte gara importanti, anche per la sfida salvezza due di esse, ma tra le tre spicca Cesena-Perugia, terza e settimana in classifica nel Girone B, ma con ben 2 e 3 partite da recuperare. Squadre che ambiscono alla B, e di cui Tuttosport ha così parlato: "Due sconfitte di fila, ma William Viali ha usato parole al miele per descrivere il momento di forma del Cesena, alla vigilia del difficile impegno contro il Perugia: «Lo dico ora che stiamo attraversando un momento complicato, questa è una squadra straordinaria. È facile complimentarsi quando arrivano i risultati, a me va di dirlo adesso e sono certo che questo gruppo, da qui in avanti, farà qualcosa di importante», ha dichiarato l’allenatore. [...] Caserta pur con una limitata esperienza in panchina, ha mantenuto sempre un profilo discreto, e sì che la squadra ha avuto un avvio disastroso, con il rischio di dover gettare la spugna prima del tempo. Ed invece proprio dalle sconfitte più cocenti, ha saputo risollevarsi. Cesena diventa dunque una svolta e il periodo no delle due squadre rende ancora più incerto il pronostico".

Spazio poi al Corriere dello Sport: "Il Perugia perde anche Falzerano. Ma Caserta pensa solo al Cesena". Nel dettaglio: "Il tecnico dei biancorossi ci crede: «Conta soltanto la partita contro i romagnoli. Non voltiamoci ora»", in riferimento al ko di domenica contro la capolista Padova.

Sulla stampa locale, il Corriere dell'Umbria: "Grifo, Caserta: «Vincere»". Sulla partita: "Chiusa una serie, se ne può aprire un'altra. Il Grifo va a caccia della terza scintilla stagionale perché i 5 punti persi in 4 giorni nei confronti della vetta ribaltano lo scenario. Quando la squadra di Caserta si è trovata spalle al muro, però, ha sempre tirato fuori gli attributi per tenere alto il rendimento di un organico super. E dalla trasferta odierna a Cesena (ore 15), recupero della 22esima giornata, riparte la caccia al Padova".

Chiude poi Il Messaggero - ed. Umbria: "Grifo, ora inizia la rincorsa". "A Cesena primo recupero da non sbagliare assolutamente per accorciare il distacco dalla vetta e continuare a sperare. Caserta senza mezzi termini: «C'è tanta voglia di riscatto, in 11 gare tutto può cambiare di nuovo, dobbiamo crederci»".