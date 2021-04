Ordine su Il Giornale: "Follie Qatar e panchina Bayern: solito doppiopesismo dell'Uefa"

Il giornalista Franco Ordine scrive su Il Giornale delle contraddizioni dell'Uefa: "Si parte dal precursore, un tempo, della Superlega e cioè il Bayern Monaco che sottrae al concorrente interno il tecnico pagando la penale da 25 milioni, fino ad arrivare al PSG: le fonti riferiscono di una proposta indecente recapitata agli agenti di Messi. Di certo il mancato sì parigino alla proposta di Florentino Perez ha una spiegazione molto banale: temeva, lo sceicco, ritorsioni in vista del prossimo Mondiale in Qatar. Il focus è il solito doppiopesismo dell'Uefa sul FFP: con alcuni club italiani (Roma, Inter, Milan) inflessibile, con PSG e City invece solo qualche pizzicotto sulle guance. Se in Champions deve esserci meritocrazia allora si osservino le regole della concorrenza, tra queste c'è quella secondo cui i club che vivono di introiti non possono competere con uno stato, Il Qtar, che ha acquistato in un solo colpo per 220 milioni Neymar, scaricando le spese sul calcio mondiale".