Pazzi per l'Italia. La Gazzetta dello Sport: "Corteo tra la folla, a Roma da campioni"

Grande festa ieri a Roma per la Nazionale, accolta da un bagno di folla dopo la vittoria dell'Europeo per un lunedì meno lunedì di sempre. "I campioni dell'Europa siamo noi" il coro più cantato, accompagnato da striscioni di sfottò agli inglesi, per una maxi festa improvvisata, nata da un passaparola generale e diventata un vero e proprio fiume azzurro per le vie della città. D'altronde Leonardo Bonucci, parlando col premier Draghi, aveva preannunciato la festa tanto voluta dai calciatori coi tifosi: "Questa coppa è della gente", ha affermato il difensore della Juventus.