Pirlo come Max. La Gazzetta dello Sport: "L'orgoglio della regina per tentare la rimonta Scudetto"

La Juventus è in ritardo nella marcia verso lo Scudetto, ma c'è un precedente - rievocato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - che fa ben sperare i bianconeri: nella stagione 2015-16, la seconda con Allegri in panchina, ci fu un'eroica risalita dal dodicesimo posto, con tanto di sorpasso in volata sul Napoli. Fu il più sofferto dei nove titoli della serie, che è anche un monito a non dare mai la Vecchia Signora per spacciata. La squadra di Max, ricorda la rosea, partì peggio, ma risalì con più decisione, tanto da mettere in fila quindici successi consecutivi. Nel dopo Crotone Pirlo si è detto tranquillo, perché vede nei suoi giocatori la voglia di tornare in vetta. Può essere quella la molla per far scattare la rimonta: l'orgoglio ferito dei campioni in carica, insieme al desiderio di dimostrare al grande ex Conte che la fame di trofei è rimasta immutata. Di certo quel che serve è maggiore continuità, perché la Juve non ha mai superato le tre vittorie di fila in questa Serie A: per ambire allo Scudetto ci vuole di più.