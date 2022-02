Platini alla Gazzetta: "La Juve mi ricorda quella di Trapattoni. E Vlahovic è davvero forte"

Tanti gli argomenti affrontati da Michel Platini nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato anche di Juventus: "La squadra di Allegri è quella storica, mi ricorda quella di Trapattoni: un blocco unico, concreto, fondato sulla difesa e capace di segnare di furbizia e potenza. Vlahovic non lo conoscevo, ma è davvero forte: se segna sempre così... Dybala invece mi ha commosso quando si è steso sul campo come feci io. Non so cosa succede con il suo contratto, io i miei li ho sempre rispettati e lui mi piace. Per me assomiglia a Sivori".