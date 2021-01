Ravanelli a Tuttosport: "Chiesa un vero campione se rimane umile"

L’ex attaccante Fabrizio Ravanelli in un'intervista esclusiva a Tuttosport ha detto la sua su Milan-Juventus e su molto altro: "Guardando la gara ho avuto l'impressione che la Juventus abbia margini di miglioramento incredibili. Ha vinto meritatamente ed è sulla strada giusta. Sono stati buttati via già troppi punti, serve concentrazione ora".

Su Chiesa: "Più che rivedermi in lui, vedo in lui il giusto spirito juventino: grinta, voglia di combattere e tecnica. Ha delle potenzialità pazzesche, perché ha corsa, anche più del padre, forza e tutte e due i piedi. Ora vediamo se è un campione o un buon giocatore. Se non perde l'umiltà e rimane coi piedi per terra allora è un campione. E' importante che capisca la fortuna che ha che è quella di giocare nella Juventus. Non sempre quando si gioca si riesce a comprendere la grandezza del club".

Su Pirlo: "E' un vantaggio per tutti i giovani, perché è un allenatore che sa tutto quello che può succedere nella testa di un giovane che vive serate come quella di mercoledì. Ha smesso da poco, ha passato la vita negli spogliatoi, sa come ragione un giocatore".