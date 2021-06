Rebus allenatore, Corriere Fiorentino: "Frenata Italiano, i viola tornano su Fonseca"

Vive un momento di impasse la trattativa per portare Vincenzo Italiano alla Fiorentina. "Se non è un giallo, poco ci manca", scrive oggi il Corriere Fiorentino, che sottolinea come Pradè e Barone, che avevano virato con forza sul tecnico siciliano dopo l'addio di Gattuso, non avessero fatto i conti con uno Spezia per nulla pronto a stendere il tappetino davanti alle richieste dei viola. L'opera di diplomazia dei toscani non ha sin qui sortito effetti: anzi - precisa il quotidiano -, la giornata di ieri ha fatto registrare una decisa frenata, con i liguri che non avrebbero per nulla gradito il fatto che la controparte abbia contattato direttamente l'allenatore. La Fiorentina è dunque tornata a considerare piste alternative: tra queste c'è certamente Fonseca, che parla da tempo con Pradè e Barone, anche se l'essere sempre stato considerato una seconda scelta potrebbe farlo irrigidire.