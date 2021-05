Rinnovo Donnarumma. La Gazzetta: "Raiola chiede 20 milioni di commissioni, il Milan dice no"

Il Milan deve fare i conti con le richieste di Mino Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma. Secondo La Gazzetta dello Sport: "Raiola chiede 20 milioni di commissioni, il Milan dice no". Il procuratore infatti avrebbe chiesto una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro come commissione per il rinnovo di Donnarumma. Il portiere è in scadenza, conta di rinnovare soprattutto in caso di Champions acquisita ma il Milan non intende accontentare le richieste del procuratore e intende contenere i costi. Raiola potrebbe provare a inserire una clausola rescissoria a un prezzo relativamente basso. E intanto il Milan ha già il piano B: bloccato Maignan del Lille.