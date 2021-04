Rinnovo Ibra. CorSera: "Il patto col Diavolo. Guadagnerà 7 milioni solo in base alle presenze"

Zlatan Ibrahimovic ha rinnovato con il Milan e la notizia ha subito fatto contenti i tifosi rossoneri. Il Corriere della Sera oggi in edicola evidenzia questo aspetto non da sottovalutare per un ambiente tramortito. Lo svedese vuole raggiungere e provare a giocare la Champions a 40 anni. Il suo stipendio sarà di 7 milioni annui con l'inserimento di una clausola che prevede il raggiungimento di un minimo di presenze. La sua convinzione è quella di poter essere determinante anche la prossima stagione e, questo piccolo aspetto del suo contratto, lo ha preso come una sfida ancora maggiore.