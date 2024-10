Rinnovo Kvaratskhelia, divario di 2 milioni tra Napoli e agente. Ma il club non andrà oltre

vedi letture

Il feeling con il penalty era da raffinare. Perché quel rigore fallito in Champions contro il Milan un anno e mezzo fa ha pesantemente influito sull’eliminazione del Napoli ai quarti nell’edizione 2022-23. Ma ieri Khvicha Kvaratskhelia non ha tremato e si è ripresentato dagli undici metri senza sbagliare in trasferta contro l'Empoli, regalando l'1-0 di enorme importanza che ha riportato gli azzurri in cima alla classifica dopo il pressing tentato dalla Juventus.

Questione da risolvere

In tutto questo però c'è un tema da affrontare ed è l'intricato rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola oggi, è stato programmato un meeting tra l'entourage dell'asso georgiano e il Napoli tra il 29 ottobre e il 10 novembre, precisamente tra i big match contro il Milan e l'Inter. Come noto le discussioni sul prolungamento sono aperte da tempo e non c'è mai stata una svolta, cosa che potrebbe impattare negativamente su Kvara e sulle prestazioni per la squadra di Conte.

AdL prende una decisione

D'altronde, si legge sul quotidiano, levare ogni dubbio sul proprio futuro renderebbe più libero mentalmente il talento classe 2001. Anche perché Kvara di fatto si aspettava un "regalo" dopo la stagione scioccante d'esordio in campionato che ha portato il terzo scudetto al club. E invece continua a guadagnare 2 milioni a stagione, inaccettabili per l'agente Mamuka Jugeli che pretende almeno 8 milioni netti più bonus. Mentre il Napoli ne offre 6 e da qui non si sposterà, perché il presidente De Laurentiis non intende rincorrere nessuno per farlo rimanere.