Rizzoli: "In futuro spiegheremo live le decisioni. Juve-Napoli? Mariani e il Var hanno sbagliato"

vedi letture

Intervista esclusiva al Corriere dello Sport per il designatore arbitrale Nicola Rizzoli, che tra i molti temi affrontati ha avuto modo di tornare sugli errori di Mariani nella gara tra Juve e Napoli dello scorso mercoledì: "Ha sbagliato Mariani così come l'AVAR - si legge -. Lo sanno benissimo anche loro. Io sono sempre stato favorevole alla tecnologia, assurdo che alle soglie del 2020 l'unico a non rivedere le immagini fosse proprio l'arbitro".

Altro argomento di discussione di questi tempi è la personalità degli arbitri. In molti sostengono che quelli di oggi ne abbiano mediamente meno rispetto a quelli del passato: "Sì, gli arbitri di un tempo, come tutti del resto, ne avevano mediamente di più, di personalità - ha ammesso Rizzoli -. Ma non dimentico che si confrontavano con sei telecamere e non con sedici, godendo di protezioni superiori, il non-visto prevaleva sul visto".

Il designatore arbitrale guarda però al futuro, e in particolare al prossimo passo da compiere: "Un deciso passo avanti lo farà compiere il chiarimento live. L'obiettivo è quello di riuscire a comunicare, in tempo reale, con l'esterno la decisione che si è appena presa, la motivazione della scelta. Naturalmente anche quella del VAR".