Roma, addio Danzica. Tuttosport: "La stagione giallorossa finisce qui"

La Roma crolla nella ripresa e si arrende ad uno United travolgente, pregiudicando così la possibilità di accedere alla finale di Europa League. Una punizione severa per i giallorossi - evidenzia l'edizione odierna di Tuttosport -, che in virtù del 6-2 maturato ieri dovrebbero segnare quattro reti senza subirne nel match di ritorno per ribaltare le sorti della semifinale con i Red Devils: un'impresa ai limiti del soprannaturale. La resa di Fonseca, nel dopo-gara, è stata anche dialettica: "Cosa dirò ai ragazzi per il ritorno? Non so nemmeno chi avrò a disposizione". La stagione giallorossa - chiosa il quotidiano - probabilmente finisce qui.