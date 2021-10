Roma, c’è la Conference League. Il Messaggero: “Villar trequartista, Reynolds dal 1’?”

Il Messaggero scrive che José Mourinho, in vista della sfida di Conference League in programma alle 18:45 contro il Bodo Glimt, è costretto a stravolgere l’undici titolare. In difesa spera in una chance Reynolds, in mezzo tocca al tandem Kumbulla-Ibanez, in mediana invece via libera all’inedita coppia Darboe-Diawara. Ma la novità è davanti: si rivede Villar trequartista, a cui toccherà innescare Shomurodov, Perez e capitan El Shaarawy.