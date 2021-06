Roma e Fiorentina sul giustiziere della Juve. Corriere dello Sport: "Piace Sergio Oliveira"

vedi letture

"Piace Sergio Oliveira", titola Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Xhaka è un obiettivo acclarato della Roma, ma la coppia Pinto-Mourinho sta pensando a Sergio Oliveira del Porto, giustiziere della Juve in Champions. 20 gol in stagione e sulle sue tracce si è già mossa la Fiorentina: richiesta di 20, ma la speranza è quella di chiudere a 15. In uscita Veretout è incedibile, mentre Diawara è un giocatore che la Roma è pronta a piazzare, come Villar.