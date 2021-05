Roma e la disfatta di Manchester. Corriere della Sera: "Riassume i 4 difetti del calcio italiano"

La rovinosa sconfitta della Roma contro il Manchester - scrive oggi il Corriere della Sera - racchiude esattamente quel che è mancato alle squadre italiane in questa stagione europea: condizione atletica, coraggio, mentalità e gioco associativo. I giallorossi, crollati fisicamente dopo l'intervallo, si sono visti travolgere dall'artiglieria schierata nella ripresa da Solskjaer, con Fonseca che ha lasciato all'avversario quasi il doppio di palloni giocati pur di non rinunciare alla difesa a tre. I Red Devils hanno macinato azioni, mentre la Roma ha cercato soprattutto i singoli. È un vecchio problema del calcio italiano, conclude il quotidiano: la Juventus, ad esempio, per vincere la Champions ha pensato a Ronaldo, e non a un gioco veramente europeo.