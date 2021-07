Roma, Il Tempo in taglio basso: "Spinazzola si opera, prima grana per Mou"

Brutte, bruttissime notizie per Leonardo Spinazzola, la Nazionale, la Roma e tutto il Paese. Confermata la lesione del tendine d'achille, l'esterno classe '93 resterà lontano dai campi per diverso tempo. Il Tempo oggi in edicola ne scrive in prima pagina, facendo riferimento al guaio per la Roma: "Spinazzola si opera. Prima grana per Mou".