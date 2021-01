Roma-Inter, mezzogiorno di fuoco con un duello gigante. Corriere dello Sport: "Vale tutto"

"Roma-Inter vale tutto". E' questo il titolo che il Corriere dello Sport propone in prima pagina per parlare del big match in programma oggi a ora di pranzo. I giallorossi recuperano i big, i nerazzurri vogliono misurare le proprie ambizioni. E poi c'è "Dzeko-Lukaku, duello gigante". Insomma, sarà una partita da non perdere il Lunch Match dell'Olimpico.