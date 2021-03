Roma-Milan, moviola de La Gazzetta dello Sport: "Karsdorp-Leao, poteva starci il rigore"

Moviola di Roma-Milan su La Gazzetta dello Sport. Regolare lo spalla a spalla tra Tomori e Veretout al 31', giusto il rigore assegnato al dal Var al 39' a Calabria per fallo di Fazio. All'80' Mkhitaryan prende un giallo per fallo in attacco su Theo: Guida avrebbe fatto meglio a soprassedere, troppo leggero il tocco dell'armeno. Bene la scelta, infine, sul non assegnato a Leao all'85' dopo il presunto fallo di Karsdorp.