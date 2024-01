Roma-Mourinho, è finita. Il Corriere dello Sport: "Litigio in mattinata, il retroscena"

vedi letture

Tra la Roma e José Mourinho è finita e, stando a quanto scrive il Corriere dello Sport, è finita nel peggiore dei modi. Il quotidiano svela qualche retroscena della burrascosa mattinata che ha portato alla separazione tra il portoghese e i giallorossi, scelta arrivata su spinta di Ryan Friedkin e condivisa dal papà Ryan, il 'tagliatore di teste' che ha comunicato a Mou in mattinata l'esonero.

La lite a Trigoria e le ragioni dell'addio

La sconfitta di San Siro contro il Milan, unita all'eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio, sono state le ultime gocce a far traboccare il vaso. Ieri mattina, al momento dell'arrivo di Mou a Trigoria, il portoghese è stato convocato negli uffici presidenziali attraverso un messaggio, e ha ricevuto la notizia. Da tempo i rapporti con i Friedkin erano logori, già dall'estate, dopo la sconfitta in finale di Europa League e diverse dichiarazioni di Mou che non erano andate giù alla presidenza. Ricevuta la comunicazione, il portoghese ha sbottato, rinfacciando ai Friedkin le diverse promesse non mantenute, prendendo molto male la notizia, inaspettata. Poi il saluto ai giocatori e la fuga da Trigoria, senza guardarsi indietro.

Mai pensato al rinnovo: Friedkin ha già sondato il mercato

Come detto, la separazione tra le parti era già stata formalmente digerita dalla proprietà, che il quotidiano racconta come non abbia mai pensato di rinnovare il contratto in scadenza di Mourinho, nonostante i messaggi del tecnico. Ryan Friedkin ha già iniziato a sondare il mercato, analizzando diversi profili, da Thiago Motta a Xabi Alonso, e già in settembre era stato sul punto di licenziare Mou. Dopo il 4-1 contro il Genoa la Roma ha vissuto un terremoto, contenuto solo da Tiago Pinto che ha convinto Friedkin a non esonerare il tecnico, che ha poi assestato la situazione con due successi in fila, fino alla rottura definitiva dell'ultimo periodo.