Roma, Mourinho: "Guai a pensare al derby. Sarri? Non commento le sue dichiarazioni"

vedi letture

José Mourinho, tecnico della Roma, ai microfoni di DAZN ha parlato dei prossimi cruciali impegni contro il Ludogorets prima e la Lazio poi:

"Il derby non mi interessa, per niente. Mi interessa solo la partita successiva. E se un allenatore non pensa solo alla prossima partita non finisce bene. Lo dico perché ho commesso questo errore ed è difficile conviverci. E se qualcuno dei miei giocatori parla ora del derby sbaglia".

Non commentiamo quindi le dichiarazioni di Sarri?

"Certo che no".