Roma, obiettivo sfoltire la rosa: Psv su Zalewski, Abraham sondato dal West Ham

Sfoltire e poi acquistare: questo è il diktat della Roma per questi ultimi sei giorni di mercato estivo. Ghisolfi è al lavoro per cercare di liberare spazio nell’organico giallorosso per poi regalare a De Rossi gli ultimi innesti per completare la rosa. E qualcosa si sta muovendo e può regalare una svolta importante al mercato in entrata del ds romanista.

Come riporta il Corriere dello Sport, Nicola Zalewski sta riflettendo attentamente sulla proposta del Psv che contestualmente ha già inviato a Trigoria un’offerta ufficiale da 9 milioni di euro per il ragazzo. Una cifra che dovrebbe accontentare la Roma, una proposta che sta facendo seriamente riflettere l’esterno polacco che oggi siederà in panchina nella sfida contro l’Empoli. Soldi che farebbero sicuramente comodo al club giallorosso che tra l’altro registrerebbe una plusvalenza totale da inserire nel prossimo bilancio.

Situazione da monitorare anche per Tammy Abraham che adesso è finito nel mirino del West Ham che è alla ricerca di un centravanti. E allora l'attaccante inglese adesso è stato sondato dai londinesi che per il momento non hanno ancora presentato una proposta ufficiale alla Roma. Il prezzo è il solito: 23-25 milioni di euro per lasciarlo partire, cifra che in Premier possono certamente permettersi. E intanto Ghisolfi sta cercando una sistemazione anche per Shomurodov e per Smalling che è seguito sempre da club arabi ma anche in Bundesliga.