Roma, Tiago Pinto lavora per Frattesi. Tuttosport: "Bove nell'affare"

vedi letture

Dopo il doppio no alla federazione portoghese che gli aveva proposto il ruolo da commissario tecnico della nazionale, José Mourinho è in attesa di qualche regalo dalla Roma. L'allenatore spera infatti che Thiago Pinto riesca a chiudere l'operazione Frassesi, arenatasi in estate, sulla quale lo stesso ds sta lavorando. Per la riuscita dell'affare i giallorossi sarebbero disposti a mettere sul piatto anche Bove per abbassare ulteriormente la base cash del cartellino richiesta dl Sassuolo, secondo quanto riportato quest'oggi dalle pagine di Tuttosport.