Roma, turnover in Europa League. Il Messaggero: "Col Servette tocca al Gallo"

Nel giovedì di Coppa contro il Servette, José Mourinho ha già annunciato un parziale turnover. Secondo quanto riporta Il Messaggero, non giocherà Dybala e molto probabilmente neanche Lukaku. Non ci saranno nemmeno gli infortunati Smalling e Llorente (per l'inglese la speranza è di tornare almeno in panchina domenica a Cagliari).

Spazio dunque ad una difesa a tre con Mancini, Ndicka e uno tra Celik e Cristante. Possibile turno di riposo per il centrocampista azzurro, obbligato agli straordinari in questo inizio di campionato. Sulla corsia di destra giocherà Karsdorp, su quella di sinistra a Zalewski (Spinazzola ne ha giocate tre di fila). In mezzo al campo sarà confermato Bove titolare, affianco a lui uno tra Paredes e Aouar, mentre sulla trequarti spazio ancora a Pellegrini e ad El Shaarawy. In attacco fiducia a Belotti.