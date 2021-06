Roncone sul CorSera: "Italia, inginocchiarsi per solidarietà. Pessima figura"

Sul Corriere della Sera, il giornalista Fabrizio Roncone scrive che questa storia degli azzurri che vanno giù in ginocchio a partite alterne, in base alla decisione degli avversari, è francamente diventata un po' comica e anche un po' pelosa. Ti inginocchi perché vuoi farlo, non perché devi. Decidi seguendo la tua testa il tuo cuore, non per fare bella figura o uniformarti, per assecondare aspettative. Ragazzi - si legge - state facendo davvero una pessima figura.