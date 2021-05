Salernitana, Mezzaroma: "Potrei restare nel club. Stiamo lavorando per risolvere la situazione"

"Potrei restare nel club. Stiamo lavorando per risolvere la situazione": parola di Marco Mezzaroma al Corriere del Mezzogiorno. Spazio al futuro della Salernitana. Ci sono 35 giorni per trovare un acquirente. "Restare come socio di minoranza? E' una delle ipotesi che leggendo la norma, abbastanza fumosa, può essere valutata. Ma ce ne sono altre come la cessione del 100% o parziale. Vogliamo il bene della Salernitana - ha aggiunto - Il tempo non è favorevole. Lo sappiamo bene e stiamo valutando anche questa soluzione".