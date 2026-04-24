Samp, con il Cesena è sfida tra i pali. Il Secolo XIX "La strana sfida dei portieri"

Il Secolo XIX dedica un approfondimento alla prossima sfida di campionato tra Sampdoria e Cesena, concentrandosi in particolare sul duello a distanza tra i due estremi difensori. Da una parte la certezza emergente della Samp, Tommaso Martinelli, fresco ventenne che da gennaio ha conquistato la maglia da titolare a suon di prestazioni convincenti. Dall'altra, l'emergenza dei bianconeri romagnoli che, complice l'infortunio occorso a Klinsmann, dovranno affidarsi ad Alessandro Siano, un profilo che rappresenta una vera e propria incognita per la categoria.

Il quotidiano ligure sottolinea la crescita costante di Martinelli. Nonostante la giovane età, il portiere blucerchiato ha dimostrato una maturità sorprendente, diventando un punto fermo nello scacchiere tattico di Lombardo. La sua capacità di gestire la pressione e la reattività tra i pali lo hanno reso il portiere titolare più giovane dell'intero torneo, un primato che ne certifica il valore e il potenziale. A Cesena, la Samp si affida ancora una volta alle sue mani per blindare la difesa e dare continuità ai risultati positivi degli ultimi mesi.

Il contrasto con la situazione in casa Cesena è netto. Siano, chiamato a sostituire il titolare, si trova davanti a un debutto di fuoco: finora ha collezionato presenze solo in Serie C e non scende in campo per una gara ufficiale da quasi due anni. Una sfida nella sfida che potrebbe pesare sugli equilibri del match. Mentre Martinelli cerca la definitiva consacrazione in un palcoscenico importante, per Siano la partita contro la Samp rappresenta l'occasione della vita, ma anche un rischio altissimo dettato dalla lunga inattività.