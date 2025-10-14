Cesena, si ferma il portiere Siano: lussazione di primo grado alla spalla sinistra
Il portiere Alessandro Siano si è infortunato alla spalla sinistra con gli esami che hanno evidenziato una lussazione che potrebbe tenerlo fermo per una o due settimane. Questo il comunicato del club romagnolo:
"Cesena FC comunica che gli esami strumentali svolti da Alessandro Siano, a seguito di un infortunio verificatosi in allenamento, hanno rilevato la presenza di una lussazione di primo grado dell’articolazione acromion-claveare della spalla sinistra.
Il portiere bianconero, che ha già intrapreso il percorso di recupero, nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per monitorare il decorso clinico dell’infortunio".
Editoriale di Raimondo De Magistris Siamo anche sfigati: Italia ai play-off anche con 21 punti in 8 gare, Brasile al Mondiale senza patemi nonostante sei sconfitte. Più di qualcosa non torna nella nuova Coppa del Mondo promossa da Infantino
