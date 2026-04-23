TMW Dalla Recanatese alla Sampdoria, Siano tornerà titolare a Cesena dopo 740 giorni

Sono passati 740 giorni dall’ultima volta in cui Alessandro Siano è sceso in campo per una gara ufficiale. Si trattava della sfida fra Cesena e Recanatese valida per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C 2023/24. Una stagione in cui il classe 2001 aveva raccolto cinque presenze totali in bianconero prima di accomodarsi in panchina per i successivi due anni. Se quella gara non contava molto, vista la promozione in Serie B già conquistata, quella in programma sabato pomeriggio contro la Sampdoria avrà un valore molto più importante visto che il club romagnolo deve blindare l’ottavo posto e la qualificazione ai play off.

L’infortunio subito da Klinsmann in occasione della sfida contro il Palermo nell’ultimo turno di campionato ha infatti aperto la porta della titolarità per il ventiquattrenne che farà così il suo debutto in Serie B dopo due stagioni in cui si è diviso fra il ruolo di secondo e terzo portiere. Una grande occasione per mostrare il proprio valore e ripagare la fiducia del club, dello staff tecnico e di tutto il gruppo che crede ciecamente nelle qualità di Siano.

Siano, che ha ancora un anno di contratto con il Cesena, proverà a tenere inviolata la propria porta anche se la statistica non è certo favorevole visto che la porta romagnola in questa stagione è stata violata in 30 delle 35 partite disputate.