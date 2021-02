Sampdoria-Fioretina, la moviola del Corriere dello Sport: "Ramirez-Pezzella, niente penalty"

Moviola di Sampdoria-Fiorentina tra le pagine del Corriere dello Sport. Prestazione in linea per Maresca: condivisibile la scelta di non concedere rigore a Ramirez sia nel primo episodio, con Pezzella che lo abbraccia e l'uruguaiano per smarcarsi si gira facendo perno sull'avversario tirandolo giù, sia nel secondo in cui il blucerchiato calcia il piede di Pulgar e non il pallone. Infine la Gol Line assegna a Vlahovic il gol: Audero respinge, infatti, col pallone già dentro la linea.