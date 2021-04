Scamacca a SportWeek: "Ibra è un'icona. Vorrei essere spavaldo come lui. Io il suo vice? Sì"

vedi letture

"Ibra è un'icona. Vorrei essere spavaldo come lui. Io il suo vice? Sì": parole e musica di Gianluca Scamacca. L'attaccante del Genoa ha parlato SportWeek e ha esaltato Zlatan Ibrahimovic: "Per me è un'icona. Vedergli fare certe cose alla sua età, forse con più determinazione di prima, mi affascina e stimola tantissimo. Penso: se lo fa lui perché non posso farlo io?". Prosegue l'attaccante: "Ho guardato i video e mi sono detto: 'Ibra mi assomiglia'. Scherzo. Cosa vorrei da lui? Il conto in banca. Seriamente: la spavalderia". Non poteva mancare poi un commento sul mercato e sul futuro: "Un giovane deve giocare sempre, rubando i segreti a chi gli sta vicino. Poi è chiaro che se fai il vice di un campione che però a 38 anni non può giocarle tutte, il discorso cambia".