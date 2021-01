Sconcerti sul Corriere della Sera: "La vera differenza tra Inter e Juve è tutta societaria"

"La vera grande differenza tra la Juve e l'Inter è adesso tutta societaria" scrive questa mattina Mario Sconcerti sul Corriere della Sera: "La Juve ha la stessa proprietà da 97 anni. Gli Agnelli non hanno girato insieme al calcio, è stato il calcio a girare intorno a loro (...). L'Inter dipende adesso non tanto da una propria crisi ma da una decisione di politica interna del governo cinese. E' inaccettabile. Quando sono arrivati i presidenti stranieri non abbiamo solo perso l'italianità del calcio, abbiamo perso qualunque rapporto sociale con le nostre squadre. Ci siamo venduti per una sperabile mancia sul mercato ma siamo diventati in quel momento ognuno straniero nel proprio mondo. Possiamo solo subire, non abbiamo parola (...). Ora siamo in mano a chi? Che vuol dire appartenere a un fondo? Solo che non esiste più un'azienda al mondo che possa spendere oggi un miliardi per un attività la cui ragione sociale è vincere, non guadagnare". Poi la chiusura sulla Juve: "La Fiat è il quarto gruppo dell'automobile al mondo, ma se la Juve arrivasse quarta sarebbe una grande sconfitta. Questo fa del calcio un gioco bellissimo e ormai avvelenato. E non a caso continuiamo a vivere in un mondo profondamente juventino".