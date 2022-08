Sconcerti sul Corriere della Sera: "Milan scolastico tutto il primo tempo. Adesso è meno squadra"

Mario Sconcerti, nel suo editoriale odierno sul Corriere della Sera, ha commentato anche il match di ieri tra Atalanta e Milan, spendendo queste parole sui rossoneri: “Senza un mediano e senza un trequartista con molto campo, il Milan è rimasto scolastico per tutto il primo tempo. Così il Milan è una squadra cresciuta nella personalità individuale che non sa che fare della sua arte in più. Adesso è meno squadra”.