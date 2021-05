Shomurodov a Tuttosport: "Juve? Solo rumors, penso al Genoa e sogno il Mondiale"

L'attaccante del Genoa Eldor Shomurodov ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport. Queste le sue parole sul suo soprannome di "Messi dell'Uzbekistan": "Non mi piace. Messi è un fenomeno, e io sono soltanto Eldor: siamo diversi in tutto, basta guardarci". Su Ballardini ha detto: "Mi chiede sempre se mi piace segnare e io rispondo sempre di sì (ride, ndr). E' un tecnico che apprezzo molto, mi sta aiutato tanto soprattutto a livello tattico". Sui compagni ha detto che ha trovato un gruppo importante e quello che lo ha impressionato di più è stato Goran Pandev. Infine sul futuro ha specificato che le voci di mercato che parlavano di un interessamento della Juve (e non solo) sono soltanto dei rumors, e l'unico suo sogno in questo momento è giocate il Mondiale realizzando una rete per la sua Nazionale.