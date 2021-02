Skriniar, De Vrij e Bastoni. Gazzetta dello Sport: "Un muro per fermare Ibra"

"Skriniar, De Vrij e Bastoni: un muro per fermare Ibra" scrive la Gazzetta dello Sport. Conte avrà a disposizione tre giganti per fermare lo strapotere di Ibra nei derby, che da quando è rientrato in Italia ha sempre segnato all'Inter. E stavolta il tecnico nerazzurro non farà sconti rispetto ai due precedenti in A del 2020: Skriniar, De Vrij e Bastoni dovranno arginare Ibra per tentare l'allungo in classifica. I tre si integrano alla perfezione, con lo slovacco che è sicuramente il volto della solidità ritrovata dell'Inter.