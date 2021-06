Sky tenta DAZN per i diritti tv. CorSera: "Pronto mezzo miliardo per un'alleanza"

Il Corriere della Sera scrive che Sky sarebbe pronto a offrire mezzo miliardo a DAZN per ospitare la app sulla piattaforma Sky Q, mettendo a disposizione anche un canale satellitare. Il contratto non sarebbe esclusiva, DAZN potrebbe rivendere ad altri operatori le partite per i prossimi tre anni. In questo modo gli abbonati di Sky continuerebbero a vedere tutti i match, ma i tempi per accettare la proposta restano minimi, si parla di chiudere entro domani.