Sorrentino a Tuttosport: "Dybala non si discute, la sua priorità è la Juventus"

vedi letture

"Dybala non si discute, la sua priorità è la Juventus": parola di Stefano Sorrentino ai microfoni di Tuttosport. L'ex portiere del Palermo ha parlato della Joya bianconera: "Mi ha stupito di come sia diventato bravo, altri più forti di lui potenzialmente si sono persi. Ha avuto una crescita vertiginosa, è un campione mondiale". Secondo Sorrentino la questione rinnovo non distrae l'attaccante: "Lo escludo. Sa bene che la priorità è la Juve, è il numero 10. E' stato un anno sfigato e gliel'ho pure detto per messaggio. "E' un professionista serio con una grande dote: l'umiltà. Da quando è alla Juve non siamo mai riusciti a fare una cena insieme, non lo vedi mai in giro. Pensa solo a una vita da atleta".