SPAL-Tacopina, c'è l'intesa per il passaggio di proprietà. Le aperture dei quotidiani sportivi

Si sta per aprire una nuova era in casa SPAL. Nella giornata di ieri è stato infatti firmato il preliminare per il passaggio di proprietà dalla famiglia Colombarini all'avvocato statunitense Joe Tacopina che dopo l'avventura al Venezia ha scelto la piazza emiliana per continuare il proprio percorso nel calcio italiano. Queste le aperture dei quotidiani sportivi in edicola:

Gazzetta dello Sport: “SPAL e Tacopina c’è l’intesa. Il club venduto a inizio agosto”

"La prevista visita di Joe Tacopina a Ferrara è stata proficua. Dopo l’incontro con Simone Colombarini, alla presenza dei professionisti dell’attuale e futura proprietà della Spal, è arrivata la stretta di mano che sancisce un passo avanti verso la chiusura dell’operazione. Restano da definire solo alcuni atti, che, allo stato attuale delle cose e dall’ottimismo che traspare dalla parti, pare si possano ritenere formali. A breve scadenza sono previste le firme sul contratto preliminare. Chiusa questa prima parte, si passerà alle diligence. L’obiettivo dichiarato è perfezionare. Ieri, nel corso della sua giornata ferrarese, ha preso visione delle strutture, stadio e centro sportivo, ha fatto il punto sul mercato con il d.s. Giorgio Zamuner e pranzato con l’allenatore Pep Clotet".

Corriere dello Sport: “La SPAL a Tacopina, patto per il closing”.

“La stretta di mano con Colombarini sigla l’intesa imminente. L’avvocato statunitense ha l’ok per un preliminare. Cessione entro il mese d’agosto. La road map è decisa, per dare alla SPAL una nuova proprietà che ha dichiarate e rinnovate ambizioni. (…) Il progetto di Tacopina coinvolge l’uomo di fiducia Dante Scibilia che potrebbe diventare amministratore delegato. Sono sei gli investitori e l’avvocato non avrebbe solo un ruolo di portavoce, ma un coinvolgimento diretto con la possibilità di gire a tutto tondo. Come peraltro avvenuto nella precedente esperienza al Venezia”.

Tuttosport: “Tacopina-SPAL, c’è l’accordo. A breve la firma”

“C’è l’accordo. Non ancora le firme sui contratti, ma è questione di giorni. Il Passaggio di proprietà della SPAL ha imboccato la dirittura d’arrivo. Lo testimonia anche la nota diffusa dalla società con la qual ha comunicato che a seguito dei contatti avvenuti nei giorni scorsi tra l’attuale proprietà e il gruppo guidato dall’avvocato Joe Tacopina, è stato trovato un accordo che porterà alla sottoscrizione di contratto preliminare nei prossimi giorni. Al contratto preliminare, farà seguito un periodo di due diligence finalizzato al passaggio di quote entro la prima decade di agosto. (…) Accanto al presidente dovrebbe esserci Andrea Gazzoli che pare destinato a rappresentare l’avvocato italo-americano quando quest’ultimo non sarà presente in Italia. È stata condivida anche la scelta del tecnico Pep Clotet”.