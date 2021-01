Stasera la Supercoppa, Tuttosport in apertura: "Juve rischiatutto"

vedi letture

"Juve rischiatutto" è il titolo con il quale apre l'edizione odierna di Tuttosport. Il riferimento è ovviamente alla Supercoppa: a Reggio Emilia la sfida con il Napoli assegna il primo titolo della stagione. I bianconeri devono cancellare la batosta di San Siro, ma la difesa è in emergenza: finisce ai box anche Demiral.

Milan - "Mandzukic, ruggito Milan", si legge invece in taglio alto. Intervista del quotidiano al personal trainer del nuovo acquisto dei rossoneri: "Mario è già pronto". Oggi atteso anche Tomori: "E non è finita qui", assicura Tuttosport.

Atalanta - Di spalla c'è spazio anche per la squadra di Gian Piero Gasperini: "Atalanta a Udine: missione 3° posto", titola il quotidiano. La vittoria vale il sorpasso in classifica su Juve, Roma e Napoli, ma soprattutto la quota record di trentacinque punti.

Torino - "Priorità Nicola: rilanciare Belotti", si legge poco più in basso, a proposito dei granata. Primo allenamento ad alta intensità: per il Gallo - assicura il quotidiano - il nuovo tecnico del Toro studia un piano di recupero atletico su misura.

Roma - Caos in Coppa Italia per la squadra di Fonseca: "In 9 fa un cambio in più ai supplementari. Favoloso Spezia: 2-4!", titola il quotidiano in taglio basso. Partita folle all'Olimpico: i giallorossi rimontano due reti, poi restano in nove uomini e vanno al tappeto contro i liguri. Giallo sostituzioni: Fonseca ne effettua sei, avrebbe comunque perso a tavolino.