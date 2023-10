Tensione Lotito-Sarri in casa Lazio. Il Corriere dello Sport: "Mai stati così lontani"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si è soffermato anche sulla Lazio, dove rimane la tensione fra il Presidente Claudio Lotito e il tecnico Maurizio Sarri. Il rapporto fra i due era già in crisi da questa estate, ma i recenti risultati dei biancocelesti lo stanno sicuramente portando verso un peggioramento. Il numero unod della Lazio non ha sicuramente gradito la prestazione offerta a San Siro contro il Milan e nemmeno le parole pronunciate in conferenza stampa.

Lotito dunque è molto stizzito da questa situazione e non pochi a pensare che possa prendere delle decisioni clamorose in caso di un nuovo crollo della Lazio. Tutto questo nonostante un ricco contratto percepito da Sarri, legato al club biancoceleste fino al 2025 con un ingaggio da 4 milioni l'anno bonus compresi. Il legame dunque sarà da valutare anche in base al prosieguo della stagione. E la Lazio è pronta a ripartire dalla Scozia, dato che fra due giorni sarà ospite del Celtic per la seconda giornata dei gironi di Champions League.