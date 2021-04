Tensioni interne, giocatori si allenano in privato. Corriere dello Sport: "Roma, i giorni dell'ansia"

Il Corriere dello Sport nell'edizione odierna dedica uno spazio ai giallorossi con il titolo seguente: "Roma, i giorni dell'ansia". Eccitazione ed orgoglio nella Capitale fanno rima con frustrazione ed imbarazzo. I quarti di finale di Europa League vengono vissuti come un'ultima spiaggia dopo i disastri in campionato che vede la squadra di Fonseca con 14 punti conquistati nelle ultime 10, ma al tempo stesso con +3 rispetto ad anno scorso. Il rischio è quello di entrare nei play off di Conference League, la Serie C d'Europa. In tanti contestano gli allenamenti del tecnico con qualcuno che addirittura si allena in modo supplementare in via privata. Tante divisioni interne e adesso gli scontenti di lungo corso, guidati da Dzeo, hanno preso vigore.