Torino, apprensione per l'infortunio di Zapata: prende quota la suggestione Balotelli

Il Torino è in apprensione per le condizioni di Duvan Zapata. Il capitano del Toro quest'oggi verrà sottoposto ad alcuni esami strumentali dopo l'infortunio subito al ginocchio sinistro contro l'Inter, per cui si teme anche un lungo stop. Il colombiano infatti ha lasciato il prato di San Siro in barella, tra gli applausi di un pubblico che ha compreso la delicatezza del momento. Zapata è uscito in lacrime dalla sfida con i nerazzurri, dove aveva anche colpito nel primo tempo firmando il 124esimo gol in Serie A. Il Torino dunque attende il responso dei medici, con la speranza che Duvan non abbia riportato una rottura del crociato.

Il Toro di conseguenza - si legge anche su La Stampa - ha due opzioni davanti: qualora Zapata si fermasse un paio di mesi non ci saranno interventi sul mercato ma in caso di assenza più lunga ecco che il Toro sarebbe costretto ad andare a prendere un nuovo centravanti. Quest'ultima pista porta a Mario Balotelli, che da diversi mesi si allena da solo a Brescia in attesa della chiamata di un nuovo club. L'ex Milan infatti è svincolato e dopo l'esperienza in Turchia potrebbe ripartire proprio dalla Serie A. Balo è una pazza idea del Torino, che sta valutando altri svincolati come Success, Ben Yedder e Choupo-Moting.