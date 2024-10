Torino, il nuovo bomber a gennaio. Tra gli svincolati idea Candreva, Balotelli in stand-by

vedi letture

Il Torino a caccia del sostituto di Duvan Zapata, ko per tutta la stagione dopo l'infortunio al crociato rimediato nella gara contro l'Inter. Il club granata non dovrebbe ingaggiare nuovi calciatori puntando sugli svincolati ma non è da escludere al momento la possibilità di un rinforzo immediato, dipenderà dalle risposte che arriveranno prossimamente sul campo.

La pista Mario Balotelli sembra essere in stand-by, secondo La Stampa ci sarebbero stati invece dei contatti con Antonio Candreva, retrocesso l'anno scorso con la Salernitana e che potrebbe tornare utile in previsione di un cambio modulo. Come soluzione provvisoria seguito anche l’ex Bayern Choupo-Moting. In vista di gennaio invece Giovanni Simeone sembra essere la prima scelta, ma piacciono anche Giacomo Raspadori e Andrea Pinamonti.