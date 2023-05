Torino ottavo e con il pensiero alle coppe. La Stampa: "Il pass per l'Europa"

Torino in corsa per l'Europa a 90 minuti dalla fine del campionato. Già questo può essere considerato un traguardo visto che, di questi tempi, due anni fa i granata festeggiavano una sofferta salvezza. Come riporta La Stampa, per giocare le coppe europee i granata dovranno battere l'Inter all'ultima giornata (chiudendo all'ottavo posto) e sperare in una serie di coincidenze: dalla vittoria della Roma, mercoledì, nella finale di Europa League con il Siviglia, alla sconfitta della Fiorentina, il 7 giugno, nella finalissima di Conference League contro il West Ham.

Inoltre, se dovesse esserci una squalifica per la Juventus, per il Toro potrebbero aprirsi addirittura le porte dell'Europa League. Un campionato comunque importante per Juric, che dà segnali positivi sulla sua permanenza. Certamente, visti i risultati, si è guadagnato una certa forza da mettere in campo in estate nella programmazione della prossima stagione (tra conferme e ulteriori rinforzi).