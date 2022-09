Torino, soccorso serbo. La Stampa: "Milinkovic sbarra la porta al fenomeno Haaland"

Soccorso serbo. Come riporta stamani La Stampa, è dalla nazionale di Dragan Stojkovic che arrivano per il Torino le notizie migliori: Lukic, Radonjic e Milinkovic-Savic, tutti protagonisti. Proprio il portiere si è preso la scena fra i pali. Ha sbarrato la porta al fenomeno Haaland. Il suo momento è arrivato grazie a se stesso, sapendo sfruttare la fiducia e le occasioni, viste le assenze sia di Dmitrovic che di Rajkovic. Al Torino, in estate ha scalzato Berisha, diventando il titolarissimo. Adesso la parte difficile, confermarsi, ma sicuramente il momento migliore per fare il salto nella sua (un po’ tardiva) carriera.